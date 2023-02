Transfer News: Kruse offenbart Bundesliga-Angebote

Max Kruse ist seit Ende 2022 vereinslos, nachdem sein Vertrag beim VfL Wolfsburg aufgelöst wurde. Im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 äußerte sich der Offensivspieler zu seiner Zukunft. Kehrt er möglicherweise zurück in die Bundesliga? (Kruses bemerkenswerter Doppelpass-Auftritt)

„Vom fußballerischen Vermögen würde ich ‚Ja' sagen. Ich bin aber nicht Manager in irgendeinem Verein", meinte der 34-Jährige.

Er offenbarte zugleich, dass im Winter Anfrage aus der Bundesliga kamen: „Natürlich habe ich mit Vereinen gesprochen", erklärte Kruse, der angab, dass auch „1-2 Vereine aus der Bundesliga dabei waren, die eventuell nicht so die Rolle spielen, die sie sich vorgestellt haben".

Kruse hat noch Bock auf Profi-Fußball

Doch letztlich ist es nicht zu einem neuen Arrangement gekommen. „Es gab nicht immer nur einen sportlichen Grund, sondern auch Social Media oder dieses Echo, was es im Verein gegeben hätte, wenn der Wechsel zustande kommen wäre."

Er deutete bei den Vereinen „Angst davor“ an, „dass in der Situation, in der sie sich befinden, es eventuell nicht das richtige war.“