Handball: Favoritensiege für Magdeburg, Berlin und Flensburg

Magdeburg siegt souverän in Lemgo © Imago

Favoritensiege in der HBL: Der deutsche Handballmeister SC Magdeburg startet erfolgreich ins Bundesliga-Jahr.

Favoritensiege in der HBL: Der deutsche Handballmeister SC Magdeburg ist erfolgreich ins Bundesliga-Jahr gestartet. Beim TBV Lemgo Lippe setzte sich das Team von Trainer Bennet Wiegert nach der langen WM-Unterbrechung mit 34:28 (21:15) durch und wahrte seine Chancen im Titelrennen. An der Spitze stehen weiter die Füchse Berlin, die 32:29 (17:16) beim ASV Hamm-Westfalen gewannen. (NEWS: Alle Infos zur HBL)

Die SG Flensburg-Handewitt zog in einer packenden Schlussphase beim TVB Stuttgart den Kopf noch aus der Schlinge. Die Mannschaft von Trainer Maik Machulla lag fast die gesamte Spieldauer in Rückstand, drehte die Partie in der Crunchtime aber noch zu einem 32:30 (15:19).