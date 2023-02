Droht Bayern die Mbappé-Überraschung?

Wie die L‘Équipe am Sonntag berichtet, hat Kylian Mbappé am Mittag bereits wieder einen Teil des Mannschaftstrainings absolviert - und könnte nun doch am Dienstag im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen den FC Bayern zur Verfügung stehen! (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

„Ich glaube nicht, dass er ausfällt!“, erklärte Nagelsmann auf der Pressekonferenz am 3. Februar. „Sie (PSG) halten sich ja relativ vage auf ihrer Homepage. Irgendwas von drei Wochen. Wenn es keine strukturelle Verletzung ist, glaube ich nicht, dass er für das Spiel ausfällt. Deshalb bereite ich mich ganz normal vor, so als ob er spielen würde.“

Bei PSG brodelt es gewaltig

Lediglich Presnel Kimpembe, der in der 80. Minute eingewechselt wurde, ging anschließend in die Fankurve und entschuldigte sich bei den Anhängern. Er forderte zugleich einen Schulterschluss: „Das Wichtigste ist es, vereint zu bleiben, vereint, trotz allem, was gesagt wird, trotz allem, was passiert.“