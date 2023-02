Traumtor vom Geburtstagskind: Hertha gelingt dank Dardai Befreiungsschlag

Hertha BSC hat den freien Fall in der Fußball-Bundesliga nach einem Traumtor von Marton Dardai gestoppt und den dringend benötigten Befreiungsschlag im Abstiegskampf geschafft. Die Mannschaft von Trainer Sandro Schwarz setzte sich gegen Borussia Mönchengladbach mit 4:1 (1:1) durch und feierte nach zuletzt vier Niederlagen in Folge wieder einen Sieg.

Schwarz, der zuletzt vom neuen Sportdirektor Benjamin Weber Rückendeckung erhalten hatte, hatte vor der Partie betont, dass er "Urvertrauen" in seine Mannschaft habe. Im Vergleich zum 0:3 bei Eintracht Frankfurt wechselte der Hertha-Coach dreimal. Schwarz setzte in der Startelf auf Dardai, Ngankam und Tolga Cigerci, der erstmals seit seinem Transfer im Winter von Beginn an auf dem Platz stand.

In einer zu Beginn ruhigen Partie nahmen zunächst die Gäste das Spiel in die Hand. Gefährliche Torchancen spielte sich Gladbach gegen die Berliner, die von Beginn an mit einer Dreierkette in der Abwehr agierten, jedoch nicht heraus. Nach einer Ecke köpfte Marcus Thuram über das Tor (8.), Elvedi war knapp zehn Minuten später erfolgreicher.