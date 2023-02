Anzeige

Formel 1: Bottas mit Schock-Beichte - "Habe mich körperlich und geistig krank trainiert" Bottas mit Schock-Beichte

Markante Änderung! Alfa Romeo stellt neues Boliden-Design vor

SPORT1

Valtteri Bottas wird auch in der neuen Saison für Alfa Romeo an den Start gehen. In einem Interview spricht der Finne nun über große Probleme zu Beginn seiner Zeit in der Formel 1.

Emotionale Beichte von Valtteri Bottas! (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Der finnische Formel-1-Pilot hat in einem Interview einen tiefen Einblick in seine Seele gegeben. So gesteht, dass er zu Beginn seiner Zeit in der Königsklasse große Probleme hatte.

Anzeige

„Ich habe mich körperlich und geistig krank trainiert“, erklärt er in der finnischen Sendung „Maria Veitola Night Live“ und ergänzt, „es geriet außer Kontrolle und wurde zu einer Sucht. Es gab keine offizielle Diagnose einer Essstörung, aber es gab definitiv eine.“

Besonders schlimm soll es in seiner Zeit bei Williams, für die er von 2013 bis 2016 gefahren war, gewesen sein. So habe er viel trainiert und wenig gegessen. Auf dem Speiseplan stand hauptsächlich Brokkoli. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Tod von Bianchi rüttelt Bottas wach

„Das war nicht sehr gesund“, meint Bottas rückblickend. Er führt seine Probleme, die er vor allen geheim hielt, auf den hohen Druck zurück: „Ich wollte der Beste sein und ich dachte, das muss ich tun. Wenn das Team sagt, dass ich 68 Kilogramm wiegen muss und ich 73 wiege, dann werde ich alles dafür tun.“

Formel 1 in Deutschland: "Sportart am absoluten Tiefpunkt"

„Dessen erste Einschätzung von mir war, dass ich fast wie ein Roboter bin, der nur sein Ziel erreichen will und überhaupt keine Gefühle hat. Es erschreckte mich. Aber es stimmt, dass ich damals kein anderes Leben als die Formel 1 hatte“, berichtet der 33-Jährige.

Nach seinem Wechsel zu Mercedes 2017 fällt er jedoch wieder in alte Muster zurück. Der Grund ist sein Teamkollege Lewis Hamilton. „Ich habe mich immer gefragt, wie ich ihn schlagen und die Weltmeisterschaft gewinnen kann. Es waren ziemlich anstrengende fünf Jahre“, erzählt Bottas. So konnte er erst in seinem letzten Jahr anerkennen, „dass Lewis Hamilton der bessere Fahrer ist“. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)

Anzeige

Immerhin: Mittlerweile ist der Routinier, der seit 2022 für Alfa Romeo fährt, ruhiger geworden. Laut seiner Freundin Tiffany Cromwell sei er nun viel entspannter.