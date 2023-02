Anzeige

3. Liga: SpVgg Oberfranken Bayreuth – SV Wehen Wiesbaden, 2:3 (0:0) Hollerbach erledigt Bayreuth

3. Liga: SpVgg Oberfranken Bayreuth – SV Wehen Wiesbaden, 2:3 (0:0)

Im Spiel von Bayreuth gegen Wiesbaden gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des Gasts. SpVgg Oberfranken Bayreuth erlitt gegen die SV Wehen Wiesbaden erwartungsgemäß eine Niederlage. Im Hinspiel hatte Wiesbaden keinen Zweifel an der eigenen Klasse aufkommen lassen und das Duell mit 4:1 gewonnen.

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Ein lupenreiner Hattrick! Dieses Kunststück gelang Benedict Hollerbach mit den Treffern (50./53./61.) zum 3:0 für die SV Wehen Wiesbaden. Das muntere Toreschießen vor 2.739 Zuschauern fand mit dem Treffer von Alexander Nollenberger zum 1:3 in der 81. Minute seine Fortsetzung. In der 82. Minute änderte Markus Kauczinski das Personal und brachte Sebastian Mrowca und John Iredale mit einem Doppelwechsel für Brooklyn Ezeh und Hollerbach auf den Platz. In der Nachspielzeit (90.) gelang Christoph Fenninger der Anschlusstreffer für Bayreuth. Mit Ahmet Gürleyen und Thijmen Goppel nahm Markus Kauczinski in der 90. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Max Reinthaler und Gino Fechner. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 3:2 zugunsten von Wiesbaden.

SpVgg Oberfranken Bayreuth besetzt mit 19 Punkten einen direkten Abstiegsplatz. Der Gastgeber musste schon 39 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Nun musste sich die Mannschaft von Trainer Thomas Kleine schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Lage von Bayreuth bleibt angespannt. Gegen die SV Wehen Wiesbaden musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Wiesbaden beißt sich in der Aufstiegszone fest. Die SV Wehen Wiesbaden sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 13 summiert. In der Bilanz kommen noch fünf Unentschieden und vier Niederlagen dazu. Acht Spiele währt bereits die Serie, in der Wiesbaden ungeschlagen ist.