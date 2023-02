FC Liverpool: Klopp droht nächster Thiago-Schock!

Die Sorgen beim FC Liverpool wollen einfach nicht abreißen - sportlich wie personell. Nun müssen die in der Premier League auf Rang 10 dümpelnden Reds offenbar auch noch einen langwierigen Ausfall von Thiago verkraften. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Ein Statement des Vereins zu dem Bericht gibt es nicht. Teammanager Jürgen Klopp hatte zuletzt während einer Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den Stadtrivalen FC Everton allein erklärt, Thiago habe Probleme am Hüftbeuger und könne nicht trainieren.

Besonders bitter: Der ehemalige Akteur des FC Bayern würde so am Montagabend nicht nur das Merseyside-Derby verpassen, sondern auch die Champions-League-Duelle gegen Real Madrid am 21. Februar und und 15. März. (NEWS: Darum verließ Thiago den FC Bayern)