2. Liga: Darmstadt siegt spät, Lautern stolpert

In Darmstadt erlösten Mathias Honsak (82.) und Phillip Tietz (90+1.) die Gastgeber, nachdem Manuel Wintzheimer (52., Handelfmeter nach Videobeweis) zur Braunschweiger Führung getroffen hatte. Die Hessen von Trainer Torsten Lieberknecht (45 Punkte) bleiben mit vier Zählern Vorsprung auf den Hamburger SV an der Spitze. Bei den Gästen sah Nathan de Medina noch spät Gelb-Rot (90.+8).

Aufsteiger Kaiserslautern kassierte derweil ist erste Auswärtsniederlage nach zuletzt fünf Siegen in Folge. Für den Treffer des Tages sorgte St. Paulis Australier Connor Metcalfe per Flachschuss in der 72. Minute. Mit 35 Punkten stehen die Pfälzer auf Rang fünf und haben zwei Zähler Rückstand auf Relegationsrang drei. Dort liegt der 1. FC Heidenheim, der sich am Samstag 3:3 (3:0) vom HSV trennt hatte.