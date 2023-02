Späte Aufholjagd: Darmstadt schlägt Braunschweig

Tabellenführer Darmstadt 98 hat seine Erfolgsserie in der 2. Fußball-Bundesliga dank einer späten Aufholjagd fortgesetzt.

Tabellenführer Darmstadt 98 hat seine Erfolgsserie in der 2. Fußball-Bundesliga dank einer späten Aufholjagd fortgesetzt. Die Lilien drehten die Partie gegen Eintracht Braunschweig in einer wilden Schlussphase zu einem 2:1 (0:0) und blieben auch im 19. Ligaspiel in Folge ohne Niederlage.