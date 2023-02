2. Bundesliga: Kaiserslautern-Serie bei St. Pauli gerissen - Darmstadt jubelt spät

Dank eines Kraftakts feiert Spitzenreiter SV Darmstadt 98 am 20. Spieltag einen 2:1-Erfolg gegen Eintracht Braunschweig und hat an der Tabellenspitze jetzt vier Punkte Vorsprung auf den Hamburger SV. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Außerdem gewann der FC St. Pauli mit 1:0 gegen Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern, der im zehnten Spiel seine erste Auswärtspleite in dieser Saison kassierte. „Wir haben nicht unverdient verloren. Bei uns hat die Einstellung erst nach dem Rückstand wirklich gestimmt“, sagte FCK-Trainer Dirk Schuster bei Sky . Torwart Andreas Luthe ergänzte: „Bei eigenem Ballbesitz war das zu wenig.“

Darmstadt ringt Braunschweig nieder

Der erste gute Abschluss in Darmstadt ging auf das Konto der Hausherren. Christoph Zimmermann zog nach vier Minuten aus der Distanz ab, doch Braunschweigs Keeper Jasmin Fejzic war auf dem Posten und lenkte den Ball mit Mühe zur Ecke.

Sechs Minuten später meldeten sich auch die Gäste in der Offensive an: Nach einer flachen Hereingabe von Fabio Kaufmann verfehlte zunächst Tarsis Bonga das Leder, ehe Keita Endo völlig alleingelassen aus elf Metern über das Tor schoss.

In der 20. Minute sorgte auf der Gegenseite ein Abschluss von Kaufmann für Gefahr, bevor Lilien-Keeper Marcel Schuhen nach 34 Minuten einen starken Abschluss von Endo entschärfen konnte.

Pech hatte Darmstadt in der 44. Minute, als Honsak aus 20 Metern nur die Latte traf. Marvin Mehlem beförderte den Ball anschließend per Kopf ins Tor, der Treffer wurde aber wegen Stürmerfoul nicht gegeben.

Darmstadt drängte im Anschluss vehement auf den Ausgleich und wurde nach 82 Minuten belohnt, als Honsak zum 1:1 einköpfte. Den vielumjubelten 2:1-Siegtreffer erzielte Tietz in der Nachspielzeit nach Videobeweis. Wenig später flog auch noch Braunschweigs Nathan de Medina mit Gelb-Rot vom Platz.

Kaiserslautern verliert bei St. Pauli erstmals auswärts

In einem ereignislosen ersten Durchgang in Hamburg dauerte es bis zur 44. Minute, ehe die erste hochkarätige Torchance zu verzeichnen war.

In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs wagte sich auch mal Kaiserslautern in die Offensive, doch Aaron Opoku scheiterte aus spitzem Winkel an Keeper Nikola Vasilj.