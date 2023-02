Kombination: Armbruster bei WM-Generalprobe auf Rang drei

Westvold Hansen gewinnt in den Weltcup in Schonach © AFP/SID/ODD ANDERSEN

Bei der Generalprobe für die WM in Planica hat Kombiniererin Nathalie Armbruster ihre Medaillenambitionen untermauert. Beim zweiten Heim-Weltcup in Schonach lief die Vize-Juniorenweltmeisterin am Sonntag auf Rang drei und sicherte sich ihr siebtes Podium dieses Winters.