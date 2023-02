FC Bayern: Thomas Müller kritisch - fiel sein kurioser Treffer nur deshalb?

Thomas Müller erklärt seinen kuriosen Treffer gegen den VfL Bochum. Nicht als erster Profi kommt er dabei auf die Platzverhältnisse in der Allianz Arena zu sprechen.

„Ich bin halt hinterher gegangen. Man weiß ja nie, es kann immer was schiefgehen“, sagte Müller in der Mixed Zone zu seinem kuriosen Treffer: „Ehrlicherweise muss man sagen, dass unser Platz in der Allianz Arena nicht unbedingt überragend ist. Entsprechend habe ich davon vielleicht auch profitiert, dass der Ball ein bisschen langsam wurde.“ (News: Probleme bei Müller)