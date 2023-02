Bundesliga heute live: Hertha BSC - Borussia Mönchengladbach im TV, Stream, Ticker

Hertha BSC ist seit dem Restart der Bundesliga noch ohne Punkt. Nun kommt Borussia Mönchengladbach in die Hauptstadt.

Hertha BSC hat am 20. Spieltag der Bundesliga Borussia Mönchengladbach zu Gast.

Der Klub aus der Hauptstadt ist nach wie vor Tabellenvorletzter und braucht im Kampf um den Klassenerhalt dringend Punkte. Trainer Sandro Schwarz stellte sich vor seine Mannschaft. Er habe ein „Urvertrauen in die Jungs", sagte Schwarz am Freitag: „Es geht darum, den Glauben an unsere Jungs aufrechtzuerhalten."