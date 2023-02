Olympia-Zoff: Bach und Putins Russland pikiert über deutsche Ansage

Thomas Bach kritisierte bei der Ski-WM in Meribel die westlichen Regierungen © Imago

IOC-Präsident Thomas Bach reagiert verärgert auf den Druck auch deutscher Politiker in der „Russland-Frage“ - argumentativ ähnlich wie auch das russische Regime.

„Es steht den Regierungen nicht zu, zu entscheiden, wer an welchen Sportwettbewerben teilnehmen darf, denn das wäre das Ende der internationalen Sportwettbewerbe, der Weltmeisterschaften und der Olympischen Spiele, wie wir sie kennen“, sagte der 69-Jährige am Sonntag am Rande der alpinen Ski-WM im französischen Courchevel.