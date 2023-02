Kombination: Schmid Neunter nach dem Springen

Senkrechtstarter Julian Schmid hat beim Heim-Weltcup in Schonach in der Loipe ein hartes Stück Arbeit vor sich.

Senkrechtstarter Julian Schmid hat beim Heim-Weltcup in Schonach in der Loipe ein hartes Stück Arbeit vor sich.

Der Oberstdorfer belegte am Sonntag im Springen bei Nebel den neunten Platz, der dreimalige Saisonsieger geht nach seiner Landung bei 98,5 Metern mit 1:03 Minuten Rückstand auf den führenden Japaner Ryota Yamamoto (106,5 m) in den 10-km-Langlauf um 14.15 Uhr.

"Ich war ein Stück zu verkrampft, aber die Ausgangsposition ist nicht ganz so schlecht", sagte Schmid am ZDF-Mikrofon: "Ein paar Leute kann man noch einfangen, die Strecke hat es in sich."