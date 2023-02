Biathlon-WM: Elvira Öberg und Vittozzi fehlen in Verfolgung

Elvira Öberg fehlt in der WM-Verfolgung © AFP/SID/TOBIAS SCHWARZ

Weltmeisterin Denise Herrmann-Wick hat in der Verfolgung von Oberhof zwei gefährliche Kontrahentinnen weniger. Die schwedische Gesamtweltcupzweite Elvira Öberg muss im Jagdrennen über 10 Kilometer am Sonntag ebenso krankheitsbedingt passen wie die Gesamtweltcupdritte Lisa Vittozzi. Dies teilten die beiden Weltklasse-Biathletinnen jeweils via Instagram mit. Vor allem Vittozzi hätte als Fünfte mit 46 Sekunden Rückstand eine gute Ausgangsposition gehabt.