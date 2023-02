Transfer News: Kroos-Zukunft? "Keine Seite wird etwas Dummes tun"

Kroos-Zukunft: „Keiner wird etwas Dummes tun“

„Es gibt keine Entscheidung. Ich denke darüber nach, was ich in der nächsten Saison machen werde. Ich stehe immer in Kontakt mit dem Klub“, erklärte der Rio-Weltmeister laut spanischen Medien: „Ich bin seit 15 Jahren im Fußball. Meine Erfahrung sagt mir, dass es am besten ist, die Dinge intern zu besprechen. Wenn es etwas Offizielles gibt, werdet ihr es mit Sicherheit erfahren.“ (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)