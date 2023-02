Ski-WM: Deutsche Abfahrer wollen eine Medaille

Die deutschen Abfahrer gehen mit vorsichtigem Optimismus und einer Medaille als Ziel in das WM-Rennen am Sonntag.

Die deutschen Abfahrer gehen mit vorsichtigem Optimismus und einer Medaille als Ziel in das WM-Rennen am Sonntag (11.00 Uhr/ZDF und Eurosport). Thomas Dreßen (Mittenwald) will nach guten Trainingsläufen noch „den Atomstart“ rauslassen, Andreas Sander (Ennepetal), der allerdings wegen einer leichten Erkältung das Abschlusstraining am Samstag ausließ, sah sich zur Einstimmung unter anderem seine Silberfahrt von der WM 2021 in Cortina d‘Ampezzo an.