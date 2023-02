Kiesewetter gratuliert Nachfolger Wellinger: "Mega schöne Geschichte"

Wellinger sicherte sich den Weltcupsieg in Lake Placid © GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID

Der ehemalige Skispringer Andre Kiesewetter hat seinem Nachfolger Andreas Wellinger zu dessen Weltcupsieg in Lake Placid gratuliert.

Lake Placid (SID) - Der ehemalige Skispringer Andre Kiesewetter hat seinem Nachfolger Andreas Wellinger zu dessen Weltcupsieg in Lake Placid gratuliert. "Wir haben uns in die Arme genommen und gelacht, weil ich es ihm vorher so sehr gewünscht habe, dass er mein Nachfolger wird. Und er hat es wahrgemacht", sagte der 53-Jährige dem SID.