2. Liga: 1. FC Heidenheim 1846 – Hamburger SV, 3:3 (3:0)

Jan-Niklas Beste brachte Heidenheim in der 27. Minute in Front. Der Treffer von Jan Schöppner ließ nach 30 Minuten die 15.000 Zuschauer neuerlich jubeln und vergrößerte den Vorsprung des Teams von Frank Schmidt. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Tim Kleindienst auf Seiten des Gastgebers das 3:0 (41.). Der dominante Vortrag des 1. FC Heidenheim 1846 im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung. In der Pause stellte Tim Walter um und schickte in einem Doppelwechsel Sonny Kittel und Laszlo Benes für Javi Montero und Jean-Luc Dompé auf den Rasen. Tim Walter wollte den Hamburger SV zu einem Ruck bewegen und so sollten Noah Katterbach und Andras Nemeth eingewechselt für Ransford-Yeboah Königsdörffer und Jonas Meffert neue Impulse setzen (66.). Das 1:3 der Gäste bejubelte Nemeth (72.). Gleich drei Wechsel nahm Heidenheim in der 74. Minute vor. Marnon Busch, Beste und Denis Thomalla verließen das Feld für Norman Theuerkauf, Christian Kühlwetter und Andreas Geipl. Robert Glatzel traf zum 2:3 zugunsten des HSV (79.). Kurz vor Ende der Partie war es Bakery Jatta, der Hamburg rettete und den Ausgleich markierte (88.). Die 3:3-Punkteteilung war letztlich besiegelt, als Schiedsrichter Aytekin (Oberasbach) die Partie nach 90 Minuten abpfiff.