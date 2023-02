Biathlon-WM: Jacquelin verzichtet auf Verfolgung

Emilien Jacquelin sagt in Oberhof seine Teilnahme an der Verfolgung über 12,5 km ab. Der Titelverteidiger wird bei der Biathlon-WM erst im Einzel wieder antreten.

Titelverteidiger Emilien Jacquelin verzichtet bei den Biathlon-Weltmeisterschaften in Oberhof auf einen Start in der Verfolgung über 12,5 km am Sonntag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).