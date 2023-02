FC Bayern: Nagelsmann schlägt trotz Sieg gegen Bochum Alarm! Das vermisst der Coach vor dem PSG-Duell

"Ist nicht mein Kumpel": So rechtfertigt sich Nagelsmann

Nach dem glanzlosen Sieg der Bayern gegen Bochum schrillen bei Julian Nagelsmann die Alarmglocken. Vor dem Kracher in Paris fordert der Coach ein anderes Gesicht seiner Mannschaft.

Nach drei Unentschieden zum Auftakt gewann der deutsche Rekordmeister zwar die letzten drei Partien, doch der jüngste 3:0-Erfolg gegen den VfL Bochum lässt bei Trainer Julian Nagelsmann die Alarmglocken schrillen - gerade im Hinblick auf das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstag bei Paris Saint-Germain ( Dienstag ab 21 Uhr im LIVETICKER ).

„Wenn wir so spielen gegen Paris, haben wir keine Chance“, schimpfte Nagelsmann bei Sky . „Wir haben jetzt keinen Super-Flow. Wir müssen in Paris ein überragendes Spiel machen.“ (DATEN: Ergebnisse der Bundesliga)

Nagelsmann appelliert an seine Mannschaft

Auch ohne den derzeit verletzten Superstar Kylian Mbappé sei Paris „eine Weltklasse-Mannschaft, gegen die man sich auch in den Duellen davor vorbereiten muss. Wenn wir so spielen am Dienstag, wird es nicht reichen, um weiterzukommen.“