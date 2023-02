Alba Berlin bleibt Maß aller Dinge

Alba Berlin baut seine Siegesserie in der Basketball-Bundesliga weiter aus. Die Albatrosse schlagen auch Oldenburg und bleiben weiter souveräner Tabellenführer.

Alba Berlin bleibt in der Basketball-Bundesliga das Maß aller Dinge.

In der EuroLeague hatte Alba am Mittwoch gegen Olympiakos Piräus hingegen die sechste Niederlage in Folge kassiert und ist mit nur sechs Siegen aus 24 Spielen Tabellenletzter.