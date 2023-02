Bundesliga: RB Leipzig – 1. FC Union Berlin, 1:2 (1:0)

Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen Union und RB an diesem 20. Spieltag. Die Ausgangslage sprach für den 1. FC Union Berlin, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Im ersten Vergleich der Saison waren die drei Punkte nach einem 2:1 auf das Konto der Gäste gegangen.

Benjamin Henrichs brachte Leipzig in der 24. Spielminute in Führung. Union brauchte den Ausgleich, aber die Führung von RB Leipzig hatte bis zur Pause Bestand. Das 1:1 des 1. FC Union Berlin stellte Janik Haberer sicher (61.). Urs Fischer setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Jordan Siebatcheu und Sven Michel auf den Platz (63.). Robin Knoche verwandelte in der 72. Minute einen Elfmeter und brachte Union die 2:1-Führung. Marco Rose wollte RB zu einem Ruck bewegen und so sollten Yussuf Poulsen und Emil Forsberg eingewechselt für Mohamed Simakan und André Silva neue Impulse setzen (74.). Mit Niko Gießelmann und Haberer nahm Urs Fischer in der 80. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Paul Seguin und Jerome Roussillon. Unter dem Strich verbuchte der 1. FC Union Berlin gegen Leipzig einen 2:1-Sieg.