Premier League: FC Arsenal patzt im Titelrennen erneut

Tabellenführer FC Arsenal erleidet in der Premier League den nächsten Rückschlag. Die Gunners spielen im heimischen Stadion gegen den FC Brentford nur Unentschieden.

Arsenal baute durch das Unentschieden zwar seine Tabellenführung in der englischen Fußball-Premier-League zunächst aus, verpasste es aber, sich ein noch größeres Polster auf den ersten Verfolger Manchester City zu erspielen. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Die Gunners habe jetzt sechs Zähler Vorsprung auf City. Das Team von Pep Guardiola tritt erst am Sonntag zu Hause gegen Aston Villa an.

Leandro Trossard (66.) schoss das Tor für die Kanoniere. Ivan Toney glich in der Schluss-Viertelstunde noch kurios für Brentford aus. Nach einem Standard bekam Arsenal den Ball nicht geklärt. Der Ball segelte mehrfach im hohen Bogen durch den Strafraum der Gunners, mehrfach setzten sich Brentford-Spieler in den Kopfball-Duellen durch und so landete der Ball nach mehreren Kopfball-Stafetten bei Toney, der problemlos einköpft (74.).