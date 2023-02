FC Bayern: Probleme bei Thomas Müller! Darum musste er ausgewechselt werden

Thomas Müller bringt die Bayern gegen Bochum in Führung, wird aber in der Pause ausgewechselt. Nach der Partie gibt der 33-Jährige Entwarnung.

Er war der Lichtblick in einem schwachen ersten Durchgang des FC Bayern gegen den VfL Bochum: Thomas Müller.

In der 41. Minute erzielte der 33-Jährige beim 3:0-Sieg nach einem Bochumer Patzer den Führungstreffer in seinem 428. Ligaspiel – kein anderer Feldspieler bestritt für die Bayern so viele Bundesliga-Partien. (DATEN: Ergebnisse der Bundesliga)