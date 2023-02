Volleyball-Bundesliga: Ladies in Black Aachen in Spiellaune beim Tabellenletzten Neuwied

Die Ladies in Black Aachen feiern nach ihrem Sieg beim VC Neuwied 77 © SPORT1

Am 16. Spieltag der Volleyball-Bundesliga der Frauen reisen die Ladies in Black Aachen mit der Favoritenrolle nach Neuwied. Dass sie mit diesem Druck umgehen können, zeigen sie auf eindrucksvolle Art und Weise.

Am 16. Spieltag der Volleyball-Bundesliga ließen die Ladies in Black Aachen bei ihrem Gastspiel beim VC Neuwied 77 nichts anbrennen. Am Ende stand ein mehr als überzeugender Dreisatzerfolg (25:14, 25:18, 25:17).