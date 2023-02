Biathlon-WM: Fiasko, Flucht - Doll ist Deutschlands Sorgenkind

Anzeige

Holger Luhmann, Niklas Trettin

Nach der Enttäuschung mit der Mixed-Staffel erlebt Benedikt Doll im Sprint ein noch schlimmeres Fiasko. Wortlos verlässt er die Arena, sein Teamkollege gibt Ratschläge.

Nach dem nächsten Fiasko wollte Benedikt Doll einfach nur ganz schnell weg. Ohne jeden Kommentar verließ der Weltmeister von 2017 die Rennsteig Arena in Oberhof.

Fünf Schießfehler, Platz 55 (!) im Sprint, jener Disziplin, in der er vor sechs Jahren den WM-Titel gewonnen hatte: Für Doll ist die WM bislang ein einziges Desaster und er selbst das große Sorgenkind der deutschen Biathleten! (NEWS: Alles zur Biathlon-WM 2023)

Rees über Doll: „Er muss jetzt vollständig resetten!“

Während Doll seine indiskutable Leistung direkt nach dem Rennen nicht kommentieren wollte, gab Teamkollege Roman Rees dem 32-Jährigen ein paar Ratschläge mit auf den Weg: „Da vergisst man schon mal, dass man Biathlon kann. Da braucht man erstmal für sich Ruhe. Er muss jetzt vollständig resetten! Vielleicht kann er sich in der Verfolgung etwas durchs Feld arbeiten.“

Mit etwas Abstand meldete sich der 32-Jährige via Instagram. „Ein komisches Rennen heute“, suchte er nach einer Erklärung und fügte hinzu: „Ich habe mich gut gefühlt und das Setting am Schießstand hat sehr gut gepasst.“ Daher sei es sehr ärgerlich, dass er es am Ende nicht hinbekommen habe, die Scheiben abzuräumen.

Aber er versuchte sich auch in Optimismus. „Morgen wird also ein Rennen, um am Schießstand wieder ein positives Ergebnis abzuliefern.“

Die Verfolgung am Sonntag (ab 15.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) hätte Doll jedoch beinahe verpasst, nur die besten 60 sind für das Rennen qualifiziert. Es wäre die absolute Höchststrafe gewesen. Doch auch so war es eine ganz bittere Blamage. Und die teils dichten Nebelschwaden – Bundespräsident Walter Steinmeier informierte sich auf der Tribüne wegen der schlechten Sicht via Handy über die Schießergebnisse – können nicht als Ausrede gelten.

2:47,5 Minuten Rückstand hatte Doll am Ende auf Dominator Johannes Thingnes Bö, hinter dem Tarjei den Doppelsieg der Bö-Brüder perfekt machte. Sturla Holm Lägreid komplettierte das norwegische Podium. Johannes Dale als Vierter und Vetle Sjaastad Christiansen als Sechster unterstrichen die absolute Dominanz der Skandinavier. Davon ist Doll aktuell eine Ewigkeit entfernt. (SERVICE: Alle Rennen und Ergebnisse)

Doll wird für die Staffeln noch dringend gebraucht

Für ihn kann es in der Verfolgung nun zunächst nur darum gehen, wieder in die Spur zu finden – etwas Sicherheit und Selbstbewusstsein aufzubauen.

Denn in Oberhof wird ein Doll in halbwegs normaler Form in den beiden Staffeln noch dringend gebraucht. Schon beim WM-Auftakt am Mittwoch war er mit einer Strafrunde nach dem Liegendschießen hauptverantwortlich dafür, dass die deutsche Mixed-Staffel nicht über Rang sechs hinauskam.

Deutsche Mixed-Staffel enttäuscht

„Dafür trainiert man nicht 20 Jahre Biathlon“, hatte Doll gehadert und sehr selbstkritisch von einer „Katastrophe“ gesprochen.

Was Hoffnung macht? Vielleicht erinnert sich Doll an die beiden Bronzemedaillen – eine mit der Staffel – bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang.

Vielleicht gibt ihm auch sein Nachwuchs die nötige Kraft. „Im Sommer bin ich Vater geworden. Dadurch kann ich ein bisschen lockerer auf die Rennen schauen und das besser abhaken“, hatte Doll nach der Mixed-Staffel erklärt.

Das ist jetzt umso nötiger!

Zeitplan und Sieger der Biathlon-WM in Oberhof

Datum Wettbewerb Startzeiten Mittwoch, 8. Februar Mixed-Staffel (4x6 km) - Sieger: Norwegen 14.45 Uhr Freitag, 10. Februar Sprint der Frauen (7,5 km) - Siegerin: Denise Herrmann-Wick 14.30 Uhr Samstag, 11. Februar Sprint der Männer (10 km) - Sieger: Johannes Thingnes Bö 14.30 Uhr Sonntag, 12. Februar Verfolgung der Frauen (10 km) & Verfolgung der Männer (12,5 km) 13.25 Uhr & 15.30 Uhr Dienstag, 14. Februar Einzel der Männer (20 km) 14.30 Uhr Mittwoch, 15. Februar Einzel der Frauen (15 km) 14.30 Uhr Donnerstag, 16. Februar Single-Mixed-Staffel (4x3 + 1,5 km) 15.10 Uhr Samstag, 18. Februar Staffel der Männer (4x7,5 km) & Staffel der Frauen (4x6 km) 11.45 Uhr & 15.00 Uhr Sonntag, 29. Februar Massenstart der Männer (15 km) & Massenstart der Frauen (12,5 km) 12.30 Uhr & 15.15 Uhr

Biathlon-WM 2023 LIVE im TV, Stream & Ticker

TV: ARD (ab 15. Februar), ZDF (ab 8. Februar), Eurosport (komplett)

Stream: discovery+, Mediatheken von ARD und ZDF

