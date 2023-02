GOAT und Fanliebling geschlagen! s1mple und NAVI verlieren gegen Heroic - IEM Katowice 2023

Sobald NAVI auf der Bühne erscheint, wird es laut in der Spodek Arena in Kattowitz. Obwohl das Team nicht aus Polen stammt, wird die ukrainische eSports-Organisation aus gleich mehreren Gründen lautstark angefeuert. Zum einen zeigt NAVI immer wieder und das trotz der anhaltenden Kriegssituation im eigenen Land Leistung auf Topniveau, und weil viele der Besucher:innen große Fans von Oleksandr Kostyliw, genannt s1mple, sind. Doch obwohl dieser aller Wahrscheinlichkeit nach als bester Counter-Strike-Spieler überhaupt in die Geschichte eingehen wird, konnte auch er nichts daran ändern, dass NAVI am Ende des Tages die Qualifikation für das Finale der Intel Extreme Masters Katowice verpasste.