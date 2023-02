Bundesliga: FC Bayern München – VfL Bochum 1848, 3:0 (1:0)

Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Thomas Müller mit dem 1:0 für die Bayern zur Stelle (41.). Der Spitzenreiter nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Bei den Gastgebern kam zu Beginn der zweiten Hälfte Alphonso Davies für Müller in die Partie. In Durchgang zwei lief Kevin Stöger anstelle von Philipp Förster für Bochum auf. Kingsley Coman erhöhte für den FC Bayern München auf 2:0 (64.). Der bisherige Spielverlauf lief nach dem Geschmack von Julian Nagelsmann, sodass die Situation es hergab, einen Doppelwechsel vorzunehmen: Daley Blind und Mathys Tel kamen für Jamal Musiala und Eric Maxim Choupo-Moting ins Spiel (67.). Gleich drei Wechsel nahm der VfL Bochum 1848 in der 68. Minute vor. Philipp Hofmann, Christopher Antwi-Adjei und Simon Zoller verließen das Feld für Silvere Ganvoula, Gerrit Holtmann und Takuma Asano. In der 73. Minute verwandelte Serge Gnabry vor 75.000 Zuschauern einen Elfmeter zum 3:0 für den FCB. Am Ende behielten die Bayern gegen den VfL die Oberhand.