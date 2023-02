Anzeige

Bundesliga: SV Werder Bremen – Borussia Dortmund, 0:2 (0:0) Nächster Erfolg für Borussia Dortmund

undefined © undefined

SPORT1

Bundesliga: SV Werder Bremen – Borussia Dortmund, 0:2 (0:0)

Mit 0:2 verlor der SV Werder Bremen am vergangenen Samstag zu Hause gegen Borussia Dortmund. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Der BVB löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Werder hatte in einem umkämpften Hinspiel einen 3:2-Erfolg gefeiert.

Nach nur 29 Minuten verließ Youssoufa Moukoko von Dortmund das Feld, Sebastien Haller kam in die Partie. Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Ole Werner schickte Niklas Schmidt aufs Feld. Leonardo Bittencourt blieb in der Kabine. Edin Terzic setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Salih Özcan und Jamie Bynoe-Gittens auf den Platz (66.). Nach 67 Minuten bejubelten die 42.100 Zuschauer endlich das erste Tor: 1:0 für Borussia Dortmund durch Bynoe-Gittens. Kurz vor Ultimo war noch Julian Brandt zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor des Gasts verantwortlich (85.). Mit Julian Ryerson und Brandt nahm Edin Terzic in der 89. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Thomas Meunier und Mahmoud Dahoud. In den 90 Minuten war der BVB im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Bremen und fuhr somit einen 2:0-Sieg ein.

Anzeige

Der SV Werder Bremen bekleidet mit 27 Zählern Tabellenposition neun. Das Heimteam verbuchte insgesamt acht Siege, drei Remis und neun Niederlagen. Werder baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Dortmund setzt sich mit dem Dreier im oberen Tabellendrittel fest. Offensiv sticht Borussia Dortmund in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 40 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Der BVB knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Dortmund 13 Siege, ein Unentschieden und kassierte nur sechs Niederlagen. Borussia Dortmund scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.