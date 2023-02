Bundesliga: Mainz jubelt an Karneval gegen Augsburg

„Wenn du so einfache Tore kassiert wie hier in Mainz, verlierst du hier in Mainz“, bilanzierte Augsburg-Keeper Rafal Gikiewicz und ergänzte, „das erste und dritte Tor ist fast eine Frechheit.“ Auch Demirovic wurde in seinem Statement deutlich: „Wir waren nicht gut genug, das war zu wenig. Ich nehme mich nicht aus, es war kein guter Tag. Wir haben einige Tore hergeschenkt.“