FC Bayern mit einiger Mühe, aber PSG-Generalprobe glückt

Bayern München hat seine Generalprobe für den Champions-League-Kracher bei Paris Saint Germain erfolgreich gestaltet. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann gewann gegen den Abstiegskandidaten VfL Bochum 3:0 (1:0), hatte aber lange Zeit Mühe. Der Rekordmeister bleibt nach dem ersten Heimsieg des Jahres somit Tabellenführer - im Achtelfinal-Hinspiel in der Königsklasse am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) ist aber eine Steigerung nötig.

Thomas Müller gelang in der 41. Minute vor 75.000 Zuschauern nach einem schweren Bochumer Doppel-Patzer gedankenschnell das 1:0. Der kurz zuvor eingewechselte Kingsley Coman erhöhte in der 64. Minute, Serge Gnabry sorgte per Foulelfmeter (74.) für die Entscheidung. Er war selbst gefoult worden.