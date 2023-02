Bundesliga: VAR-Ärger! Stuttgart verliert wegen zwei Elfern in Freiburg

Labbadia: „Bohren nicht in der Nase“

Der italienische Nationalspieler Vincenzo Grifo behielt bei beiden Strafstößen (60./84.) die Nerven und wurde so zum Matchwinner. Zuvor hatte Chris Führich (30.) die Gäste mit einem wunderschönen Fernschuss in Führung gebracht.

„Er ist auf dem Platz extrem wichtig, in der Kabine vielleicht noch wichtiger. Auf allen Ebenen tut er uns richtig gut“, schwärmte Freiburgs Sportvorstand Jochen Saier über Grifo:„Wir waren heute ein Stückweit die Glücklicheren.“

Freiburg ohne Streich - Führich mit Traumtor

Die Freiburger mussten neben Christian Streich, der nach seinem Platzverweis in Dortmund an der Seitenlinie von Co-Trainer Lars Voßler vertreten wurde, auch auf Abwehrspieler Kiliann Sildillia (Gelb-Rot-Sperre) und den Langzeitverletzten Daniel-Kofi Kyereh (Kreuzbandriss) verzichten.

Stuttgart hingegen fand im Anschluss besser ins Spiel, konnte aber gegen eine defensiv gute stehende Freiburger Mannschaft keine klaren Offensivaktionen kreieren - und ging doch mit dem ersten Torschuss in Führung. Ein völlig unbedrängter Führich fasste sich ein Herz und zog aus 25 Metern ab. Der Ball schlug unhaltbar im linken Winkel ein (30.).

Nur vier Minuten später verpasste erneut Führich per Schlenzer seinen zweiten Treffer. In der Folge riss der Sport-Club das Spielgeschehen wieder mehr an sich, ohne wirklich Kapital daraus zu schlagen.