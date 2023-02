3. Liga: Hallescher FC – Sport-Club Freiburg II, 1:3 (1:1)

Durch ein 3:1 holte sich die Reserve des Sport-Club drei Punkte bei Halle. Freiburg II ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Das Hinspiel gegen Hallescher FC hatte der Sport-Club Freiburg II für sich entschieden und einen 2:0-Sieg gefeiert.

Jonas Nietfeld machte in der 28. Minute das 1:0 von Halle perfekt. Für das erste Tor des Sport-Club war Andi Hoti verantwortlich, der in der 35. Minute das 1:1 besorgte. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Vincent Vermeij ließ sich in der 54. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:1 für Freiburg II. In der 72. Minute erhöhte Lars Kehl auf 3:1 für den Gast. Die 1:3-Heimniederlage von Hallescher FC war Realität, als Referee Alt (Illingen) die Partie letztendlich abpfiff.