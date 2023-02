3. Liga: MSV Duisburg – FSV Zwickau, 4:0 (2:0)

Tobias Fleckstein brachte die Elf von Coach Torsten Ziegner in der 24. Spielminute in Führung. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Moritz Stoppelkamp das 2:0 nach (41.). Mit der Führung für den MSV Duisburg ging es in die Halbzeitpause. In der Halbzeit nahm der FSV Zwickau gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Davy Frick und Robert Herrmann für Leonhard von Schroetter und Robin Ziegele auf dem Platz. Den Vorsprung der Zebras ließ Niclas Stierlin in der 49. Minute anwachsen. Eigentlich war Zwickau schon geschlagen, als Kolja Pusch das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (67.). Wenig später kamen Noel Eichinger und Ronny König per Doppelwechsel für Johan Gomez und Patrick Göbel auf Seiten des Teams von Robin Lenk ins Match (71.). Mit Sebastian Mai und Marvin Bakalorz nahm Torsten Ziegner in der 75. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Aziz Bouhaddouz und Marvin Knoll. Letztlich feierte Duisburg gegen den FSV Zwickau nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 4:0-Heimsieg.