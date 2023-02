2. Liga: Holstein Kiel – 1. FC Magdeburg, 2:3 (1:1)

Nach nur 28 Minuten verließ Silas Gnaka von Magdeburg das Feld, Jamie Lawrence kam in die Partie. Patrick Erras traf zum 1:0 zugunsten der Störche (33.). Ehe es in die Halbzeitpause ging, hatte das Match noch einen Treffer parat. Vor 11.161 Zuschauern markierte Daniel Elfadli das 1:1. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Anstelle von Maximilian Ullmann war nach Wiederbeginn Jason Ceka für den 1. FC Magdeburg im Spiel. Mit einem Wechsel – Fiete Arp kam für Holmbert Aron Fridjonsson – startete Kiel in Durchgang zwei. Arp versenkte die Kugel zum 2:1 (54.). Herbert Bockhorn ließ sich in der 70. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:2 für Magdeburg. Zum spielentscheidenden Akteur avancierte Moritz Kwarteng, der mit seinem Treffer in der 86. Minute die späte Führung der Gäste sicherstellte. Kurz vor dem Ende des Spiels nahm die Mannschaft von Coach Christian Titz noch einen Doppelwechsel vor, sodass Malcolm Cacutalua und Tim Sechelmann für Amara Condé und Baris Atik weiterspielten (90.). Ein Debakel, nach dem es zunächst ausgesehen hatte, konnte das Heimteam noch verhindern. Doch zu etwas Zählbarem kam Holstein Kiel am Ende nicht mehr.