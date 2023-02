2. Liga: Hannover 96 – SC Paderborn 07, 3:4 (2:2)

Cedric Teuchert traf früh und machte mit seinem Doppelpack den Traumstart von Hannover perfekt (2./4.). In der sechsten Minute kam der SCP zum Anschlusstreffer, als Robert Leipertz vor 25.100 Zuschauern zur Stelle war. Wenig später verwandelte Florent Muslija einen Elfmeter zum 2:2 zugunsten des Gasts (26.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Anstelle von Kai Klefisch war nach Wiederbeginn Maximilian Rohr für Paderborn im Spiel. Neun Minuten später ging der SC Paderborn 07 durch den zweiten Treffer von Leipertz in Führung. Sirlord Conteh schoss die Kugel zum 4:2 für den SCP über die Linie (71.). Mit einem Doppelwechsel wollte Hannover 96 frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Stefan Leitl Luka Krajnc und Thaddäus-Monju Momuluh für Bright Arrey-Mbi und Jannik Dehm auf den Platz (58.). Mit Julian Justvan und Marvin Pieringer nahm Lukas Kwasniok in der 81. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Marco Schuster und Felix Platte. Maximilian Beier beförderte das Leder zum 3:4 von 96 in die Maschen (83.). Stefan Leitl wollte den Gastgeber zu einem Ruck bewegen und so sollten Hendrik Weydandt und Sebastian Kerk eingewechselt für Fabian Kunze und Teuchert neue Impulse setzen (88.). Hannover hatte alle Trümpfe in der Hand, verspielte im Verlauf jedoch eine komfortable Führung und büßte letztlich eine bittere Niederlage ein.