Bundesliga: Leipzig gegen Union LIVE im TV, Stream und Ticker

Dieser Umstand nötigt dem kommenden Gegner RB Leipzig (Samstag, ab 18.30 Uhr) Respekt ab. „Union kämpft darum, das Underdog-Image aufrechtzuerhalten", weiß RB-Coach Marco Rose, stellte auf der obligatorischen Pressekonferenz jedoch auch klar: „Irgendwann wird man aber an den Leistungen gemessen, die man auf dem Platz zeigt."

Zumal die Leistung mit aktuell vier Siegen in Folge in der Liga mehr als eindeutig für die Köpenicker spricht.

Aber auch das Leipziger Auftreten in der Liga kann sich sehen lassen. Seit der 0:3-Pleite gegen Borussia Mönchengladbach am siebten Spieltag sammelten die Sachsen acht Siege und vier Unentschieden ein. Der Lohn ist ein Platz im Spitzen-Sextett, das gerade einmal sechs Punkte trennt.

Rose und Fischer mit Respekt vor dem Gegner

Ein Sieg wäre dementsprechend Gold wert für den DFB-Pokalsieger von 2022. Mit drei Punkten könnte man aufgrund der besseren Tordifferenz sogar an den Hauptstädtern in der Tabelle vorbeiziehen.

Davor sieht Rose jedoch ein schweres Stück Arbeit auf sein Team zukommen. „Du musst überall gut sein, um Union zu schlagen. Wir müssen das Spiel annehmen, mit allen Aufgaben, die sie uns stellen“, warnte der 46-Jährige seine Truppe. Dennoch sieht er sich für die Aufgabe gerüstet. „Union stellt ein paar andere Aufgaben, sie haben einen anderen Mix, bestehend aus einfacher Tiefe und langen Bällen, wissen es aber auch, guten Fußball zu spielen. Dementsprechend haben wir uns was einfallen lassen.“

Auch personell wird sich Rose etwas einfallen lassen müssen. Christopher Nkunku ist zwar mittlerweile ins Mannschaftstraining zurückgekehrt, aber ein Einsatz gegen Berlin ist noch keine Option. Und auch hinter Willi Orban steht in Fragezeichen. Der Ungar wurde als Spender für einen krebskranken Menschen ausgewählt. Nach einer erfolgreichen Stammzellenentnahme ist ein Einsatz am Samstag fraglich.