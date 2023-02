2. Bundesliga: Siege für Nürnberg und Magdeburg im Abstiegskampf - Torspektakel in Hannover

Dem SC Paderborn 07 gelingt am 20. Spieltag nach frühem 0:2-Rückstand ein glänzendes Comeback bei Hannover 96.

Valentini führt Club zum Sieg

In einem ereignisarmen Spiel im ersten Durchgang hatte Nürnberg nach 34 Minuten die beste Chance, als Enrico Valentini per Flachschuss am gut reagierenden Keeper Jonas Urbig scheiterte.