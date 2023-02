Biathlon-WM: Hinz-Abschied überrascht Weggefährtin Sachenbacher-Stehle

Olympiasiegerin führt WM-Aufgebot an

Biathletin Vanessa Hinz beendet mitten in der Saison ihre aktive Karriere. Für Ex-Star Evi Sachenbacher-Stehle überraschend - und doch verständlich.

Für viele Fans – und auch für einige Teamkolleginnen – kam diese Entscheidung überraschend. So auch für Evi Sachenbacher-Stehle, die einst mit Hinz gemeinsam trainierte. (Hinz-Rücktritt: Stadionsprecher löst Tränen aus)

„So etwas ist immer überraschend. Mitten in der Saison, kurz vor der Weltmeisterschaft. Ich denke, dass Vanessa sich die Ziele, die sie sich in diesem Winter gesteckt hat, nicht geschafft hat“, erläuterte die Ex-Biathletin im SPORT1 -Interview.

Sachenbacher-Stehle erinnert sich an Zeit mit Hinz

Die 42-Jährige erinnert sich gerne an die Zeit mit Hinz zurück: „Ich habe viel mit der Vanessa zusammen trainiert in Ruhpolding. Ich habe ganz tolle Erinnerungen an das Training, die Lehrgänge und die Wettkämpfe. Im IBU-Cup haben wir zusammen tolle Erlebnisse und Erfolge feiern können. Es ist schade, dass sie aufhört, aber es gibt auch ein Leben nach dem Sport.“