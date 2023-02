Buckwitz feiert ersten Weltcup-Sieg im Monobob

Doppel-Olympiasiegerin Lisa Buckwitz hat beim Monobob-Weltcup in Innsbruck ihren ersten Weltcup-Sieg im Einsitzer gefeiert.

Doppel-Olympiasiegerin Lisa Buckwitz hat beim Monobob-Weltcup in Innsbruck ihren ersten Weltcup-Sieg im Einsitzer gefeiert. Im österreichischen Innsbruck-Igls gewann die 28-Jährige mit 18 Hundertstelsekunden Vorsprung vor der Australierin Breeana Walker und Cynthia Appiah (+0,22) aus Kanada. Weltmeisterin Laura Nolte fuhr nur auf Rang fünf, auch die Gesamtweltcupführende Kaillie Humphries aus den USA schrammte als Vierte am Podest vorbei.

Buckwitz, die im Januar in Altenberg schon einen Weltcup-Sieg im Doppelsitzer eingefahren hatte, beendete damit eine Serie: In den letzten sechs Rennen inklusive WM stand entweder Humphries oder Nolte ganz oben auf dem Podest, zuletzt beim Weltcup-Auftakt in Whistler nicht.