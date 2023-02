FC Bayern: "Muss nicht der beste Kumpel sein" - Sommer-Trainer spricht über Verhältnis zum Schweiz-Keeper

Sommer-Coach: Als Torwarttrainer bin ich Dienstleiter

Mit Sommer pflege er ein gutes Verhältnis: „Wir reden über alles“, sagte der Coach über die Nummer eins der Nati. In Kürze soll er auch mit Bayerns neuem Torwarttrainer Michael Rechner verabredet sein, um sich auszutauschen. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)

„Wenn du neu in einen Verein kommst, musst du so schnell wie möglich die Leute auf eine gute Art und Weise kennenlernen“, sagte Foletti zum Wechsel des ehemaligen Hoffenheim-Trainers: „Auf der anderen Seite hast du als Trainer natürlich auch deine Idee vom Training. Es braucht eine gewisse Kompromissbereitschaft. Am Ende des Tages bin ich als Torwarttrainer ein Dienstleister.“