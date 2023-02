Biathlon-WM LIVE: Sprint der Herren mit Doll, Rees, Kühn, Strelow, Zobel im TV, Stream & Live-Ticker

Männer ohne Medaillen-Hoffnung

Ein echter Medaillen-Kandidat hingegen fehlt im Starterfeld der deutschen Männer. Am ehesten dürfte sich Benedikt Doll Chancen um eine Platzierung auf dem Treppchen ausrechnen, der allerdings mit seinen Patzern am Schießstand in der deutschen Mixed-Staffel mehr als unglücklich in die Weltmeisterschaft startete.