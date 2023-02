Kombination: Schmid Achter nach Springen - Yamamoto führt

Senkrechtstarter Julian Schmid schielt beim Heim-Weltcup in Schonach auf den Schwarzwaldpokal, muss dafür aber eine Aufholjagd starten.

Senkrechtstarter Julian Schmid schielt beim Heim-Weltcup der Kombinierer in Schonach auf den Schwarzwaldpokal, muss dafür aber eine Aufholjagd starten. In Abwesenheit von Olympiasieger Vinzenz Geiger sprang der Oberstdorfer zehn Tage vor dem WM-Start auf 96,5 Meter und geht als Achter mit 49 Sekunden Rückstand auf Schanzenrekordhalter Ryota Yamamoto (Japan) in die Loipe. Der 10-km-Skilanglauf beginnt um 13.45 Uhr.