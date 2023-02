Watzke will DFB-Team „volkstümlicher“ machen

DFB-Vizepräsident Watzke will die große Kluft zwischen der Fußball-Nationalmannschaft und den Fans schließen und für ein besseres Verhältnis sorgen.

DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke will die große Kluft zwischen der Fußball-Nationalmannschaft und den Fans schließen und für ein besseres Verhältnis sorgen. „Wir müssen rund um die Nationalmannschaft auf jeden Fall wieder mehr Nähe zulassen. Wir müssen volkstümlicher werden“, sagte Watzke, Geschäftsführer von Borussia Dortmund und Mitglied der DFB-Taskforce, dem Spiegel.

Die späte Anstoßzeit von Länderspielen um 20.45 Uhr sei "ein Problem", um den Sport auch für Familien reizvoll zu machen. "Gerade die Jugend möchten wir an die Nationalmannschaft binden", betonte Watzke, im Bezug auf die vertraglich verankerten Anstoßzeiten müsse man "mittelfristig eine Lösung finden".

In dem Bestreben, die Nationalmannschaft erfolgreicher und volksnäher zu machen, spielt der neue DFB-Sportchef Rudi Völler eine zentrale Rolle. Der 62-Jährige sei "glaubwürdig, weil er selbst ewig in einem Verein gearbeitet, Siege gefeiert, Niederlagen durchlebt und sich mit Schiedsrichtern und Gegnern gestritten hat", so Watzke über Völler: "Der lebt Fußball. Ihm macht jeder auf der Welt die Tür auf."