Transfer News: Neuer Klub für ehemaliges Bayern-Talent Timothy Tillman

Timothy Tillman war einer der wertvollsten Spieler im Kader von Greuther Fürth. Eine größere sportliche Rolle spielte der Mittelfeldspieler unter Alexander Zorniger allerdings in den letzten Wochen nicht. Nun steht der Abgang des früheren U19-Nationalspielers nach Amerika fest.

Mittelfeldspieler Timothy Tillman verlässt die SpVgg Greuther Fürth in Richtung USA.

Der in Nürnberg geborene Sohn einer Deutschen und eines Amerikaners unterschrieb beim MLS-Champions Los Angeles FC. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

Tillman hatte in der Jugend sowie seit Januar 2020 für das Kleeblatt gespielt, insgesamt lief der 24-Jährige in 85 Pflichtspielen für Fürth auf. In der Jugend wechselte er zum FC Bayern. Nach mehreren Einsätzen für Bayern II und einer Leihe zum 1. FC Nürnberg ging es nach Fürth zurück. (ÜBERSICHT: Alle fixen Transfers der Bundesliga)