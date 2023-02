Alpine Ski-WM 2023: Abfahrt der Damen in Méribel mit Goggia, Weidle und Aicher LIVE im TV, Stream, Ticker

Bei der Ski-WM 2023 in Courchevel und Méribel wird es am fünften Wettkampftag spektakulär. Die Damen suchen die schnellste Abfahrerin.

Vom 6. bis zum 19 Februar werden in den beiden französischen Wintersportorten die 47. Alpinen Ski-Weltmeisterschaften ausgetragen. ( So läuft die Ski-WM )

Am Samstag steht am fünften Wettkampftag die Abfahrt der Damen in Méribel auf dem Programm. Ab 11.00 Uhr (hier im LIVETICKER) geht es los.