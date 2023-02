Biathlon-WM: Ist der Biathlon-Hulk verwundbar? Leichte Zweifel an Johannes Thingnes Bö

Dominator Johannes Thingnes Bö zeigt beim WM-Auftakt in Oberhof ungewohnte Schwächen. Werden es doch keine Bö-Festspiele? Deutschlands Hoffnung Roman Rees streut bei SPORT1 leichte Zweifel.

Trotz Bös erstem Titel in Oberhof stellt sich plötzlich die Frage: Ist der 29-Jährige vielleicht doch kein Außerirdischer?

„Klar ist, dass drei Schießfehler im Liegen und einer im Stehen am Samstag im Sprint nicht für den Sieg reichen werden“, sagte Roman Rees auf SPORT1 -Nachfrage. (NEWS: Medaillen-Ansage von Bö)

Fehler? Bö macht sich „nicht verrückt“

Diese ungewohnten Patzer waren Bö am Mittwoch passiert. Das Staffel-Gold fuhr er trotzdem sicher ein – es war sein insgesamt 13. WM-Titel.

Erst drei Niederlagen in dieser Saison

Alles andere als die großen Bö-Festspiele in Oberhof wären tatsächlich eine Überraschung. Ob in den vier Einzelrennen oder den drei Staffeln - sieben WM-Titel sind absolut möglich für den fünfmaligen Olympiasieger, der vor der WM elf Saison-Siege in 14 Rennen gefeiert hatte.