FC Bayern: Jamal Musiala erhält besondere Karte in FIFA 23

Jamal Musiala bekommt in FIFA 23 eine Spezialkarte mit einem sehr hohen Gesamtrating. Die einzelnen Werte enttäuschen allerdings.

Die Statistiken des 19-Jährigen lassen eine große Zukunft erahnen. Dazu zählt sein Sololauf beim 4:2-Auswärtserfolg in Wolfsburg schon jetzt zu einem der schönsten Tore der laufenden Bundesliga-Saison. Nun werden die überragenden Leistungen des deutschen Nationalspielers auch endlich von EA Sports gewürdigt.

Das Talent des FC Bayern München erhält im Zuge der Future-Stars-Promo von FIFA 23 eine Spezialkarte, die ein deutliches Upgrade zu seiner Goldversion darstellt. Doch die Fans der beliebten Fußball-Simulation zeigen sich trotzdem etwas enttäuscht, denn es gibt einen Haken an der Sache.

Musiala bekommt ein deutliches Upgrade in FIFA 23

Die neue Karte von Jamal Musiala kommt in einem schicken pinkfarbenen Look daher. Am meisten sticht dabei das Gesamtrating von 92 heraus, womit der Offensivakteur des Rekordmeisters alle Goldkarten des aktuellen Ablegers überholt. Damit ist er sogar besser als die Standardversion von Kylian Mbappé!